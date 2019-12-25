Два педагога Ленобласти вошли в число 100 лучших участников конкурса

Ленинградские педагоги поборются за победу в финале конкурса "Сердце отдаю детям".

Два педагога из Ленинградской области вышли в финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям". Об этом сообщили в пресс-службе комитета образования Ленинградской области.

Регион на федеральном этапе представляют Александр Штрахов из школы №10 Выборгского района и Мария Антушева из Сосновоборского Дома детского творчества. Они вошли в число 100 специалистов, прошедших в финальную часть конкурса.

В этом году участниками федерального этапа стали 493 педагога из 85 регионов России. Финал проходит в Новосибирске и продлится до 26 сентября.

В рамках заключительного этапа конкурсантам предстоит пройти мастер-классы, индивидуальные и командные испытания. Жюри оценивает использование современных образовательных технологий, методическую подготовку, умение находить индивидуальный подход к ученикам и вклад педагогов в развитие системы дополнительного образования.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)