Декоратор из Москвы выиграла 24 млн рублей в очереди за кофе

Накануне девушке приснился вещий сон, в котором она выиграла 42 млн рублей.

Случайная покупка в торговом центре сделала жительницу Москвы миллионершей. Девушка ждала заказ в кофейне на юго-западе столицы и от скуки приобрела несколько лотерейных билетов, сообщило РИА Новости.

При первой проверке декоратору досталось 100 рублей, а ее приятелю — 90. Тогда она решила на эти деньги испытать удачу еще раз и вслепую вытянула из пачки один билет. И тут комбинация цифр полностью совпала с выпавшими шарами. В итоге, москвичка стала обладательницей 24 миллионов рублей.

По словам девушки, накануне ей приснился пророческий сон. В нем она разбогатела на сорок два миллиона. Свой выигрыш декоратор планирует вложить в творчество. А вот столичная кофейня, где произошла эта история, может стать самым популярным местом в Москве.

Ранее "Национальная Лотерея" обнародовала рейтинг самых удачливых имён россиян по итогам выигрышей от 1 млн рублей.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)