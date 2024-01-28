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Директор магазина из Москвы выиграл 13,6 млн благодаря дню рождения жены
Сегодня, 9:50
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Директор магазина из Москвы выиграл 13,6 млн благодаря дню рождения жены

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Счастливую комбинацию мужчина составил из дней рождения своего и жены.

В Москве директор магазина выбрал для ставки в лотерее числа, связанные с днями рождения в своей семье. В итоге, мужчина выиграл почти 14 млн рублей, рассказали РИА Новости в "Национальной Лотерее".

Мужчина купил единственный билет за 10 рублей в мобильном приложении, оставив ставку с числами 5, 6 и 13. Два из них — это были дни рождения его и жены. В итоге совпали 5 и 6, что и принесло удачу.

По словам москвича, раньше ему практически никогда не везло в лотереях или розыгрышах. Сейчас мужчина строит планы на выигранные деньги. В первую очередь он закроет ипотеку и потратит часть средств на путешествия. Его жена мечтает о поездке на Бали или в Таиланд вместе с детьми. Также глава семейства купит все новые смартфоны.

Ранее мы сообщали, что декоратор из Москвы выиграла 24 млн рублей в очереди за кофе.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)

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Категории: Новости России, Лента новостей,

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