В Выборгском районе дорожники обновили две улицы

На обоих объектах переустановили бордюрные камни, отремонтировали люки и нанесли свежую разметку.

В Выборгском районе Петербурга обновили Заречную улицу и улицу Михаила Дудина, заменив более 60 тыс. квадратных метров асфальта. Об этом рассказал городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

На Заречной улице работы велись от Ольгинской дороги до улицы Валерия Гаврилина. На участке протяженностью порядка 1 километра сделали свыше 25 тыс. квадратных метра покрытия. А от Заречной улицы до проспекта Энгельса уложили 40 тыс. квадратных метров асфальтобетона. На обоих объектах переустановили бордюрные камни, отремонтировали люки и нанесли свежую разметку.

Обновленное покрытие сделает движение по улицам безопаснее и комфортнее – как для автомобилистов, так и для пешеходов. Пресс-служба КРТИ

Ранее на Piter.TV: на юге Петербурга четыре улицы получили свыше 70 тыс. квадратных метров нового покрытия.

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга