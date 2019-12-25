В Центральном районе Петербурга приступили к ремонту тротуаров на Невском проспекте

В Петербурге стартовал первый этап масштабного обновления пешеходных зон главной магистрали города. В Центральном районе начались работы на четной стороне Невского проспекта – от проспекта Бакунина до дома № 152. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Как сообщили в Дирекции транспортного строительства, специалисты демонтируют старые гранитные плиты и очистят их от монтажного слоя для устранения неровностей. Поврежденные элементы покрытия заменят новыми, уложив их на цементно-песчаную смесь, а швы заполнят специальной быстротвердеющей затиркой. Кроме того, планируется замена существующего ограждения: вместо старых конструкций установят декоративные цепные ограды с чугунными столбами, чтобы привести весь проспект к единообразному виду.

В учреждении напомнили, что из-за проведения работ движение транспорта будет ограничено вплоть до 15 октября на участке от проспекта Бакунина до Перекупного переулка.

Ремонт тротуаров на всем протяжении Невского проспекта будет проводиться поэтапно и завершится к 2028 году.

Ранее мы сообщили о том, что в Колпинском районе отремонтировали участок Петрозаводского шоссе.

Фото: Пресс-служба КРТИ