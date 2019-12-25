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В Колпинском районе отремонтировали участок Петрозаводского шоссе
Сегодня, 12:25
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В Колпинском районе отремонтировали участок Петрозаводского шоссе

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Здесь отфрезеровали старое полотно, уложили 66 тыс. квадратных метров асфальтобетона и нанесли новую разметку.

В Колпинском районе Петербурга по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" отремонтировали участок Петрозаводского шоссе протяженностью 4,5 километра. Трасса связывает несколько поселков с городом и обеспечивает подъезд к железнодорожным станциям Саперная и Усть-Тосненская. 

По информации комитета по развитию транспортной инфраструктуры, в нормативное состояние привели отрезок от дома 10 до границы с Ленинградской областью. Здесь отфрезеровали старое полотно, уложили 66 тыс. квадратных метров асфальтобетона и нанесли новую разметку. 

Ранее мы рассказывали о том, что на юге Петербурга четыре улицы получили свыше 70 тыс. квадратных метров нового покрытия. 

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга 

Теги: колпинский район, крти
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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