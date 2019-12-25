На юге Петербурга четыре улицы получили свыше 70 тыс. квадратных метров нового покрытия

Кроме того, везде выполнили фрезерование изношенного полотна и нанесение разметки термопластиком.

Более 70 тыс. квадратных метров нового покрытия получили четыре улицы на юге Петербурга.

По данным городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры, в Московском районе отремонтировали Сызранскую улицу, где уложено свыше 18 тыс. квадратных метров асфальта. В Кировском районе обновили 23 тыс. квадратных метров Невельской улицы, а в Красносельском районе – 6 тыс. квадратных метров Республиканской улицы. В Петродворцовом районе провели ремонт Петергофской улицы. Здесь поменяли 25 тыс. квадратных метров покрытия.

Кроме того, везде выполнили фрезерование изношенного полотна и нанесение разметки термопластиком.

Ранее на Piter.TV: в Кудрово открыли новый участок Центральной улицы.

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга