В Кудрово открыли новый участок Центральной улицы с 8 сентября

Съезд к "Мега‑Дыбенко" закрыли на демонтаж на месяц.

В Кудрово с 8 сентября изменилась схема движения на въезде и выезде из города. Автомобили начали движение по новому участку Центральной улицы, сообщили в компании "АБЗ‑1".

Одновременно закрыт для демонтажа участок проезда с путепровода к торговому центру "Мега‑Дыбенко". На ближайший месяц водители, следующие из Петербурга по Мурманскому шоссе, смогут попасть к ТЦ через Центральную улицу. По ней же будет организован выезд от "Меги" в сторону КАД.

Ранее после реконструкции открыли заезд в Кудрово и выезд на федеральную трассу Р‑21 "Кола". Проезжую часть расширили до четырёх полос, оборудовали тротуары, установили барьерные ограждения и освещение. Этот участок также позволяет с КАД заезжать к "Мега‑Дыбенко" и выезжать в сторону Петербурга и Народной улицы.

Съезд с путепровода, который теперь демонтируют, в окончательную схему развязки не войдёт. После демонтажа на его месте проведут рекультивацию и благоустройство: разобьют газон, высадят деревья и кустарники.

Работы ведутся в рамках строительства подъезда к транспортно‑пересадочному узлу "Кудрово" и реконструкции развязки на 12‑м километре трассы Р‑21 "Кола". Проект предусматривает новую развязку между Кудрово и Мурманским шоссе, продление Центральной улицы и реконструкцию путепровода. Заказчик – управление автомобильных дорог Ленинградской области, подрядчик – группа компаний "АБЗ‑1". Полное завершение всех работ запланировано до конца 2026 года.

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства прокуратуры Петербурга отремонтировали асфальт на Октябрьском бульваре в Пушкине.

Фото: пресс-служба ГК "АБЗ-1"