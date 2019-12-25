Санаторий "Сосновый Бор" предостерегли за мусор на участке в Ленобласти

Санаторий "Сосновый Бор" обязали убрать территорию.

Власти Токсовского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области вынесли предостережение городскому туберкулезному санаторию "Сосновый Бор", который относится к СПб ГБУЗ. Главным врачом учреждения является Андрей Соколов. На земельном участке в деревне Сярьги были обнаружены несанкционированные отходы. Сведения об этом появились в данных Генпрокуратуры.

В результате пожара остались фрагменты деревянного дома. Их площадь достигает 900 квадратных метров, а объем — до 900 кубических метров. Рядом выявлены строительный мусор, порубочные остатки и бытовые предметы, занимающие до 150 квадратных метров. Санитарная и противопожарная очистка территории не выполняется. Это является нарушением Земельного кодекса и может привести к использованию земли не по целевому назначению — для складирования отходов.

Санаторий обязан вывезти мусор до 31 октября 2026 года. В дальнейшем учреждение должно следить за чистотой участка.

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Фото: Piter.tv