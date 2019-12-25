В ОП предложили продлить выплату пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет

Владислав Гриб призвал власти развивать ясельные группы для малышей.

Срок выплаты пособия по уходу за ребенком на росси1ской территории надо продлить с нынешних полутора лет до достижения несовершеннолетним гражданином возраста тех лет, а само пособие увеличить до 60 процентов от среднего заработка родителя. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По словам активиста, государство следует активно развивать систему яслей для малышей.

Считаю, что необходимо продлить выплату пособия по уходу за ребенком с нынешних полутора лет до трех лет, а саму выплату увеличить с нынешних 40% хотя бы до 60% от среднего заработка. Владислав Гриб, замсекретаря ОП РФ

Напомним, что сейчас в стране отпуск по уходу за ребенком может уйти не только мать, но и отец или другой родственник и опекун, причем можно по очереди. Отпуск предоставляется до достижения ребенком трех лет, но пособие в 40 процентов от среднего заработка выплачивается только до 1,5 года.

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Фото: Piter.tv