Кронштадт станет первой стоянкой для кемперов в Петербурге

Для автодомов в Петербурге создадут специальные парковки в пригородах.

В Санкт-Петербурге прошло выездное совещание, посвящённое созданию условий для стоянки автодомов на городских парковках. В обсуждении участвовали представители Городского центра управления парковками (ГЦУП) во главе с директором Михаилом Курдяевым, члены клубов караванеров и сотрудники комитета по развитию туризма.

В ЦУП сообщили, что участники встречи озвучили свои пожелания по инфраструктуре, необходимой путешественникам. Главный запрос — оборудованные парковочные места, расположенные вдали от центральных районов. Это связано с трудностями передвижения на автомобилях с прицепами по городским улицам. Самыми удобными назвали стоянки в пригородах и на въездах в город. Там можно оставить автодом и отправиться на прогулку на машине или общественном транспорте.

Пилотной площадкой проекта, как предполагается, станет стоянка на Цитадельском шоссе в Кронштадте. Михаил Курдяев отметил, что автостоянка может подключить к электричеству до 16 кемперов одновременно. Максимальная нагрузка на каждого — до 3 кВт. На территории установлены камеры наружного наблюдения и павильон охраны, что обеспечивает безопасность путешественников.

Участники совещания оценили комфортные размеры площадки, подходящую для транспортных средств разметку и возможность маневрировать на авто с прицепом. Следующей площадкой для кемпинга выбрана автостоянка на Прудовой улице в Петергофе.

Кроме того, решено провести совместный анализ всех автостоянок ГЦУП. Это позволит выявить другие точки для создания инфраструктуры для автопутешественников. По итогам встречи будет подписано соглашение между сообществами караванеров, ГЦУП и комитетом по развитию туризма.

Ранее эксперты рассказали, какой вариант выгоднее для путешествий.

Фото: unsplash (Roadpass)