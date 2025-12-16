Покупка или аренда автодома: эксперты рассказали, какой вариант выгоднее для путешествий

Покупка автодома оправдана в первую очередь для тех, кто регулярно отправляется в длительные поездки или планирует использовать его в качестве мобильного жилья.

Интерес россиян к путешествиям на автодомах продолжает расти вместе с развитием внутреннего туризма. Однако перед тем как приобрести собственный дом на колесах или взять его в аренду, стоит оценить не только первоначальные расходы, но и стоимость дальнейшего обслуживания. Как отмечает портал 110km.ru, выбор зависит прежде всего от того, как часто человек планирует отправляться в такие поездки.

Для тех, кто путешествует всего несколько недель в году или только хочет попробовать новый формат отдыха, более рациональным решением считается аренда. Стоимость проката автодома сегодня начинается примерно от 5 тыс. рублей в сутки, а за современные и хорошо оснащенные модели может достигать 20–23 тыс. рублей и выше. При этом владельцу не приходится думать о страховке, налогах, техническом обслуживании и хранении транспорта в межсезонье.

Покупка автодома оправдана в первую очередь для тех, кто регулярно отправляется в длительные поездки или планирует использовать его в качестве мобильного жилья. Однако стартовая цена такого транспорта начинается примерно от 1,5–2 млн рублей, а после покупки появляются дополнительные расходы на обслуживание, ремонт, страхование и содержание. Кроме того, автодома, как и другие транспортные средства, постепенно теряют в цене.

Некоторые рассматривают покупку дома на колесах как способ заработка на посуточной аренде. По оценкам специалистов, такой бизнес действительно способен приносить заметный доход, однако назвать его пассивным нельзя. Владельцу приходится самостоятельно заниматься рекламой, приемом клиентов, уборкой, техническим обслуживанием и устранением последствий эксплуатации. Дополнительные риски связаны с возможными повреждениями салона, поломками оборудования и дорожно-транспортными происшествиями.

Эксперты рекомендуют не спешить с покупкой и сначала взять автодом напрокат хотя бы на несколько поездок. Такой опыт позволит понять, насколько комфортен подобный формат путешествий и готовы ли будущие владельцы к дополнительным расходам и организационным вопросам.

Фото: unsplash (Roadpass)