Петербургский бренд уволил сотрудницу в день смерти дедушки

Работодатель назвал сотрудницу инфантильной и уволил после похорон.

В Петербурге разгорелся скандал вокруг магазина одежды. Сотрудницу компании уволили за прогул в день смерти дедушки, а руководство назвало девушку "инфантильным зумером". Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Девушка проработала в магазине около года и, по её словам, никогда не нарушала дисциплину: не брала больничных, не прогуливала. 13 августа она узнала о смерти родственника и попросила в рабочем чате отгул, чтобы помочь матери с организацией похорон.

Работодатель отреагировал жёстко: уточнил, состоятся ли похороны именно в этот день, или сотрудница просто не может справиться с новостью психологически. В ответном сообщении он написал: "Если психологически — выходи, дедушка точно хотел бы, чтобы ты была ответственной". Руководитель поставил девушку перед выбором: либо она выходит на смену, либо увольняется. Ей также запретили самостоятельно забирать личные вещи с рабочего места.

После увольнения бывшая сотрудница опубликовала переписки в соцсетях. Пользователи встали на её сторону и начали массово оставлять бренду негативные отзывы на картографических сервисах.

Владелица магазина записала видео, в котором заявила, что в тот день ей пришлось самой выйти на смену. Она также обвинила уволенную в требовании денег на похороны — девушка это отрицает. После скандала бренд закрыл страницы в соцсетях и начал удалять негативные комментарии. В публичной переписке с бывшей сотрудницей руководство посоветовало ей "спросить у мамы, что такое работа" и заявило, что "дед был бы тобой недоволен".