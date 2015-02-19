Дом на колесах: почему автодома стали новым трендом российского туризма

Пандемия и последующие геополитические изменения серьезно повлияли на туристические привычки.

Еще недавно автодом казался большинству россиян экзотической роскошью, доступной лишь героям зарубежных фильмов. Сегодня "дом на колесах" стремительно набирает популярность, превращаясь из мечты в реальный выбор тысяч людей. С чем связана такая перемена?

Как отметил портал 110km.ru, пандемия и последующие геополитические изменения серьезно повлияли на туристические привычки. Многие открыли для себя красоты России — от Камчатки до Калининграда. Автодом в этой ситуации стал идеальным решением, позволяя путешествовать без привязки к расписанию, маршрутам и заоблачным ценам на гостиницы. Возможность остановиться на ночь у живописного озера или в глухом лесу привлекает семьи и тех, кто устал от городской суеты.

Немаловажную роль играет и экономическая составляющая. Хотя первоначальные вложения в покупку или переоборудование могут быть существенными, такой формат путешествий со временем окупается. Путешественники экономят на оплате отелей и питании в кафе, а стоимость топлива часто оказывается ниже, чем цены на авиабилеты для всей семьи.

Ситуацию облегчает и развитие инфраструктуры. Если раньше найти оборудованную стоянку с водой и электричеством было сложно, то сегодня по всей стране появляются современные кемпинги. Государство также поддерживает внутренний туризм через программы кешбэка и развитие дорожной сети.

Тренд на удаленную работу также внес свой вклад. Для фрилансеров и IT-специалистов автодом стал полноценным мобильным жильем, позволяющим работать из любого уголка страны, не жертвуя доходом.

Рынок откликнулся на растущий спрос разнообразием предложения. Теперь можно выбрать как компактный кемпер на базе отечественного автомобиля, так и полноценный дом со всеми удобствами. Социальные сети и блоги путешественников вдохновляют новичков, а тематические сообщества помогают советами и проверенными маршрутами.

Фото: pxhere