Стало известно, какие страны чаще выдают визы россиянам

Среди них оказались Испания, Франция, Италия и Греция.

Четыре европейские страны – Греция, Испания, Италия и Франция – охотнее других выдают визы россиянам. При этом отказов в выдаче документов наблюдается примерно 8-9%. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам экспертов, уровень числа одобренных шенгенских виз в этом году соответствует прошлогодним показателям. Со стороны Испании и Франции наблюдается меньше всего отказов. Если обращаться к этим странам, то рассмотрение заявки может составить три недели.

Сложнее обстоит дело с Италией – представители консульства могут затянуть процесс до двух месяцев. Рассчитывать на оперативность можно со стороны Греции. Получить визу получится за две недели.

Запись на получение визы в Грецию гораздо проще, если сравнивать с остальными, при этом уже нужны выкупленные билеты и отель, но шанс отказов больше, чем у остальных. Даниил Сергеев, исполнительный директор визового агентства

Отмечается, что отказы чаще всего связывают с бюрократическими причинами. Например, если неправильно подготовлены документы или на счету нет достаточного количества средств.

