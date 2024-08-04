Петербург признан лидером промышленного туризма

Город был признан лучшим сразу по нескольким направлениям: демонстрация промышленного потенциала, организация промышленных туров, профориентация и деловая активность.

На российско-китайском форуме "Открытая промышленность", который проходит в Благовещенске с 24 по 26 мая, Санкт-Петербург получил награду "За развитие индустриального гостеприимства". Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

По словам губернатора, такое звание – это заслуженное признание системной работы города. Петербург не просто открывает предприятия для экскурсий, а создаёт новые точки роста экономики. Власти продолжают масштабировать успешные практики и разрабатывать новые маршруты и форматы взаимодействия.

Беглов также подчеркнул, что промышленный туризм становится не только инструментом популяризации инженерных и рабочих профессий, но и драйвером экономического роста города.

