Мишустин поздравил бизнесменов с днем российского предпринимательства

Сегодня, 26 мая, отмечается день российского предпринимательства. Праздник объединяет представителей малого и среднего бизнеса, а также основателей стартапов и инвесторов. Всех причастных поздравил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он отметил труд каждого, кто вносит вклад в рост экономики и развитие нашей страны. Мишустин подчеркнул, что поддержка отечественного предпринимательства – один из главных государственных приоритетов. Власти делают все возможное для снижения административных издержек, выстраивания сбалансированных отношений между малым, средним и крупным бизнесом. Поддерживают разными инструментами также и регионы.

Ваши идеи и инициативы воплощаются в современные предприятия и рабочие места. Важно, что вы создаёте целые сектора – от производства и туризма до креативных индустрий, где рождаются смыслы и уникальные российские бренды. Уверен, что вместе мы сможем преодолеть внешние вызовы. Михаил Мишустин, председатель правительства РФ

