Предприниматель рассказал, как правильно использовать нейросети для бизнеса

Особенно ощутимый эффект нейросети дают на этапе исследований при создании продукта.

В условиях, когда бизнесу или ИП накладно нанимать отдельного сотрудника под каждую задачу, а делегировать необходимо, нейросети становятся "универсальным ассистентом", позволяя существенно экономить время и деньги. Предприниматель и автор IT-стартапов Олег Лупиков рассказал "Петербургскому дневнику", как использовать искусственный интеллект для оптимизации расходов и направить высвободившиеся ресурсы на развитие продукта.

Современные нейросетевые чат-боты вышли далеко за рамки простых собеседников. Они способны решать задачи в самых разных сферах — от юриспруденции до аналитики. При этом порог входа минимален: не требуется быть программистом, достаточно научиться чётко формулировать запросы, в чём может помочь и сама нейросеть, если попросить её задать наводящие вопросы.

Базовый принцип работы с ИИ прост: чтобы получить результат уровня специалиста, запрос должен содержать роль (например, "опытный копирайтер"), контекст, задачу и желаемый формат ответа (список, таблица, пошаговая инструкция).

Особенно ощутимый эффект нейросети дают на этапе исследований при создании продукта. ИИ позволяет быстро анализировать рынок, конкурентов и информационное поле, выявляя свободные ниши без привлечения дорогостоящих аналитиков. Специальные режимы глубокого поиска (ChatGPT Deep Research, Perplexity Pro Search, агент "Исследовать" в Алисе AI) помогают собирать и структурировать большие массивы данных. Так, команда спикера за месяц проанализировала около 40 научных исследований по нейробиологии — работа, которая с внешними экспертами заняла бы от полугода до года.

Другие перспективные направления для делегирования — маркетинг и контент. Можно надиктовать идею голосом, отправить расшифровку в нейросеть, обученную на ваших текстах, и получить готовые блоки для поста. Такой подход позволил одной из команд органически привлечь 4,5 тыс. целевых подписчиков в Telegram без рекламного бюджета. Экономия составила более 3 млн рублей. Воронки продаж, за которые маркетологи берут около 300 тыс. рублей, сегодня можно выстроить за стоимость подписки на ИИ-сервис.

В IT-разработке вайб-кодинг позволяет создавать продукты для базовых нужд бизнеса без глубоких технических знаний. Владельцы салонов лазерной эпиляции самостоятельно разработали CRM-систему и Telegram-приложение, сэкономив миллионы рублей. Продукт, на который у команды раньше уходили месяцы, теперь реализуется за недели.

В юридической сфере ИИ берёт на себя рутину: переписывает типовые договоры, составляет документы по шаблону и готовит претензии. В производстве нейросеть помогает быстро погружаться в узкие темы без экспертов — например, расписать состав для самостоятельного изготовления прозрачного пластика для 3D-печати.

Ключевой навык современного предпринимателя — не техническая грамотность, а умение грамотно ставить задачи. Тот, кто освоит этот навык, получает инструмент, заменяющий работу нескольких специалистов по цене одной месячной подписки.

Ранее эксперты рассказали о процессе банкротства в РФ.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")