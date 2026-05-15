Эксперты рассказали о процессе банкротства в РФ

Слово "банкротство" – одно из самых тревожных для любого предпринимателя. Оно означает, что привычная система управления, договорённостей и обязательств дала сбой: долги растут, контрагенты требуют оплаты, сотрудники не получают зарплату, а просрочка превышает 3 месяца при задолженности свыше 2 млн рублей. В такой ситуации у компании появляется не только право, но порой и обязанность обратиться в суд. Все нюансы этого процесса изучило издание "Вечерний Санкт-Петербург" в рамках новой специальной номинации Юридического рейтинга – "Банкротство".

Хотя статистика показывает снижение числа корпоративных банкротств в России, сама процедура редко ограничивается простой ликвидацией компании. Обычно это длительный юридический процесс, в ходе которого суд разбирается с выводом активов, спорными сделками и действиями руководства. Последствия затрагивают не только собственников, но и сотрудников, поставщиков, клиентов.

Одной из самых частых проблем остаётся вывод имущества через аффилированные структуры. Так, юристы компании ТИМ добились возврата транспортных средств в конкурсную массу предприятия из Ленобласти, оспорили подозрительные сделки и привлекли к ответственности генерального директора и связанную с ним структуру.

Иногда серьёзные риски создают и государственные органы. Например, юристы "Эклекс" защитили холдинг от субсидиарной ответственности на 260 млн рублей, доказав, что требования налоговой службы должны проходить полноценную судебную проверку.

Не менее сложные споры возникают и вокруг реализации имущества должника. Юристы РАУД рассказали о деле, где Верховный суд обратил внимание на признаки компенсационного финансирования и длительное уклонение от банкротства, подчеркнув, что суд должен анализировать не только форму, но и экономическую природу требований.

Последствия банкротных споров могут выходить далеко за пределы коммерческих интересов. Юристы "Гуцу, Жуковский и партнёры" предотвратили взыскание 61,6 млн рублей с коммунального предприятия, что позволило сохранить финансовую устойчивость и избежать угрозы теплоснабжению целого региона.

Председатель комиссии ЗакСа по промышленности Ирина Иванова подчеркнула, что процедура банкротства должна сохранять баланс между защитой кредиторов и возможностями для добросовестного бизнеса. Она отметила необходимость прозрачных торгов по продаже имущества должников и исключения злоупотреблений, когда активы уходят за бесценок. При этом, по её словам, механизм банкротства нельзя чрезмерно упрощать: бизнес – это прежде всего ответственность перед партнёрами, сотрудниками и покупателями.

Фото: Magnific