Минприроды: Россия и Саудовская Аравия подписали Меморандум о сотрудничестве

В частности, страны будут заниматься сохранением соколиных.

Россия и Саудовская Аравия будут совместно работать над проектами в области заповедных территорий. Речь идет, в том числе, о сохранении миграционных путей птиц. Страны подписали Меморандум о сотрудничестве в области охраны окружающей среды. Церемония прошла на полях ПМЭФ.

Совместные проекты будут касаться сфер отходов, сохранения соколиных видов, а также защиты миграционных путей птиц. Координацией идей займется специальная двусторонняя рабочая группа.

Меморандум выводит наше партнерство на новый, практический уровень. Мы переходим к реальным совместным проектам: от развития заповедных территорий и управления отходами до защиты миграционных путей птиц и сохранения соколиных. Перед нами стоят масштабные задачи, отвечающие поручениям нашего Президента. Александр Козлов, глава Минприроды

Отметим, что также Саудовская Аравия импортирует российские зерновые, мясо, морепродукты, медоборудование, оптику, косметику и продукцию химической промышленности.

Ранее сообщалось, что первый день ПМЭФ в Петербурге посетили делегации из 130 стран мира.

Фото: Минприроды РФ