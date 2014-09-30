Выпускник ГУАП научил птиц собирать мусор с помощью умной эко-кормушки

Процесс обучения основан на положительном подкреплении.

Выпускник Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) создал инновационную систему для очистки городских территорий от мелкого мусора с помощью пернатых. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Разработка представляет собой "умную" кормушку, оснащенную модулем компьютерного зрения и искусственным интеллектом. Устройство не только поощряет птиц за принесенный мусор, но и самостоятельно сортирует его.

Процесс обучения основан на положительном подкреплении. Сначала птицу приучают к устройству, а затем алгоритм настраивается так, что порция корма выдается только после того, как в специальный отсек падает определенный предмет (мусор). Скорость обучения увеличивается за счет социального поведения – например, вороны быстро осваивают алгоритм, наблюдая за действиями сородичей.

Техническая начинка устройства включает мини-компьютер, камеру и датчики. Когда птица приносит объект, система делает снимок, анализирует изображение нейросетью и определяет, является ли находка мусором. Если распознавание прошло успешно, механизм сбрасывает отходы в контейнер, а птица получает вознаграждение. Размер угощения оператор может настроить через мобильное приложение.

Контролировать работу парка таких устройств можно централизованно через сайт. Оператор видит историю "работы" каждой кормушки и может менять настройки удаленно. При потере интернет-соединения аппарат переходит в полностью автономный режим: он продолжает распознавать мусор и выдавать еду по заданному алгоритму. Как только связь восстанавливается, устройство автоматически отправляет все накопленные отчеты на сервер.

В вузе подчеркнули, что отечественная разработка превосходит зарубежные аналоги. В отличие от иностранных систем, которые работают либо исключительно по механическому принципу без анализа изображений, либо предназначены только для наблюдения, решение ГУАП объединяет прием, сортировку мусора с помощью ИИ, выдачу корма и удаленное управление. Кроме того, благодаря низкой себестоимости компонентов российское изобретение значительно дешевле импортных образцов и уже готово к практическому масштабированию.

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Фото: Magnific (wirestock)