Билеты на Канье Уэста в Петербурге уже перепродают с наценкой до 76%

Перекупщики атаковали фанатов Канье Уэста сразу после старта продаж.

Сразу после объявления о двух концертах Канье Уэста в Петербурге на биржевых площадках активизировались перекупщики. Предложения о продаже проходок на выступления 10 и 11 октября на "Газпром Арене" появились на сторонних сайтах уже в первые часы после старта официальных продаж, пишет КП-Петербург.

На фоне ажиотажа, когда самые бюджетные билеты по цене 9 тыс. рублей разлетелись за час, перепродавцы предлагают места с наценкой до 76% — от 25 до 40 тыс. рублей за те же сектора. Некоторые объявления дублируют официальные цены, например, два билета в ряд А126 за 35 тыс. рублей или VIP-ложу за 170 тыс. рублей. При этом часть предложений может исходить от мошенников, которые маскируются под частных продавцов и просят перевести деньги напрямую.

Организаторы из SAY Agency через официальный сайт YERUSSIA2026.RU предупредили, что единственной легальной площадкой для покупки билетов является их ресурс. За билеты, приобретённые на других сайтах, ответственности они не несут.

Ценовой коридор, установленный организаторами, выглядит так: 9 тыс. рублей за дальние трибуны, 25 тыс. за танцпол, 30–50 тыс. за сектора ближе к сцене и 160 тыс. за VIP-ложи. На 10 октября в одной из лож остался лишь один билет, а на 11 октября VIP-места выкуплены полностью.

Параллельно в сети появились слухи о возможном выступлении рэпера в Москве, однако организаторы их опровергли.

Фото: Piter.TV