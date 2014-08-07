В квартале Красногвардейского района стартовало строительство освещения

По заказу ГКУ "Управление заказчика" установят 21 светодиодный светильник на 16 металлических опорах.

В Красногвардейском районе Петербурга началось строительство наружного освещения в квартале, который ограничен Комаровским проездом, улицей Помяловского, Малоохтинским и Новочеркасским проспектами. Об этом сообщил 17 августа городской комитет по энергетике.

По заказу ГКУ "Управление заказчика" установят 21 светодиодный светильник на 16 металлических опорах. Строительно-монтажные работы уже стартовали: на объекте появились закладные детали фундаментов, также ведутся монтаж опор и светильников и разработка траншей для укладки кабельных линий. Завершат их в конце следующего года.

На территории квартала расположены промышленные предприятия и два образовательных учреждения – колледж бизнеса и технологий Петербургского государственного экономического университета и Военно-Морская академия имени Н. Г. Кузнецова.

Ранее мы рассказывали о том, что в жилом квартале Кронштадта обновили наружное освещение.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга