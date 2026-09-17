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В жилом квартале Невского района установят более 100 новых фонарей

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Дополнительный свет появится на пути студентов Академии машиностроения имени Ж. Я. Котина.

В Невском районе Петербурга стартовала реконструкция наружного освещения в квартале между улицей Бабушкина, проспектом Александровской Фермы и Тихой улицей. Сейчас его освещают 33 устаревших фонаря. До конца осени здесь установят 104 современных светильника на 71 металлической опоре, сообщили в городском комитете по энергетике. 

Дополнительный свет появится на пути студентов Академии машиностроения имени Ж. Я. Котина. Кроме того, получат освещение детская площадка за домом 117к1 по улице Бабушкина и игровое пространство напротив детского сада. Проект реализуют по программе "Комфорт и уют в городе". 

Помимо этого, работы ведутся в кварталах около Палевского сада и Ивановского карьера, на улице Ткачей и на проспекте Обуховской Обороны. 

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Ленсовета стартует реконструкция наружного освещения. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: невский район, освещение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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