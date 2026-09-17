В жилом квартале Невского района установят более 100 новых фонарей

Дополнительный свет появится на пути студентов Академии машиностроения имени Ж. Я. Котина.

В Невском районе Петербурга стартовала реконструкция наружного освещения в квартале между улицей Бабушкина, проспектом Александровской Фермы и Тихой улицей. Сейчас его освещают 33 устаревших фонаря. До конца осени здесь установят 104 современных светильника на 71 металлической опоре, сообщили в городском комитете по энергетике.

Дополнительный свет появится на пути студентов Академии машиностроения имени Ж. Я. Котина. Кроме того, получат освещение детская площадка за домом 117к1 по улице Бабушкина и игровое пространство напротив детского сада. Проект реализуют по программе "Комфорт и уют в городе".

Помимо этого, работы ведутся в кварталах около Палевского сада и Ивановского карьера, на улице Ткачей и на проспекте Обуховской Обороны.

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Ленсовета стартует реконструкция наружного освещения.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга