Прокуратура потребовала установить освещение на детской площадке в центре Петербурга

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства в сфере благоустройства, сообщили 7 октября в надзорном ведомстве.
Было установлено, что на детской игровой площадке, которая расположена во дворе дома 9 по Тульской улице, отсутствует освещение. Это создает опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних, когда темно.
Прокуратура направила в суд исковое заявление, потребовав обязать администрацию муниципального образования установить светильники на объекте. В настоящее время документ находится на рассмотрении.
Ранее мы рассказывали о том, что в Осиновой Роще завершили реконструкцию наружного освещения. За десять лет натриевые лампы исчерпали свой ресурс.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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