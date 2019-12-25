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Прокуратура потребовала установить освещение на детской площадке в центре Петербурга
Сегодня, 11:55
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Прокуратура потребовала установить освещение на детской площадке в центре Петербурга

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Светильников нет во дворе дома по Тульской улице.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства в сфере благоустройства, сообщили 7 октября в надзорном ведомстве. 

Было установлено, что на детской игровой площадке, которая расположена во дворе дома 9 по Тульской улице, отсутствует освещение. Это создает опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних, когда темно. 

Прокуратура направила в суд исковое заявление, потребовав обязать администрацию муниципального образования установить светильники на объекте. В настоящее время документ находится на рассмотрении. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Осиновой Роще завершили реконструкцию наружного освещения. За десять лет натриевые лампы исчерпали свой ресурс.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: освещение, прокуратура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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