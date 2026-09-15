На улице Ленсовета стартует реконструкция наружного освещения

На объекте до конца года установят 78 металлических опор и смонтируют 111 светодиодных светильников.

В Московском районе Петербурга началась реконструкция наружного освещения на улице Ленсовета. Работы охватят участок от улицы Фрунзе до Авиационной улицы, сообщили в городском комитете по энергетике.

На объекте до конца года установят 78 металлических опор, смонтируют 111 светодиодных светильников и проложат почти 3 километра кабельных линий под землей. Пока отрезок освещают только 38 фонарей: их количество увеличится более чем вдвое. Студентам станет удобнее возвращаться с учебы, жителям – гулять в вечернее время, а туристам – добираться до достопримечательностей.

Модернизация ведется по программе "Комфорт и уют в городе". Также на территории района завершается реконструкция освещения в квартале между улицей Ленсовета, Алтайской улицей, улицей Типанова и Демонстрационным проездом.

Ранее мы рассказывали о том, что квартал на Петергофском шоссе получил наружное освещение.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга