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На улице Ленсовета стартует реконструкция наружного освещения

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На объекте до конца года установят 78 металлических опор и смонтируют 111 светодиодных светильников.

В Московском районе Петербурга началась реконструкция наружного освещения на улице Ленсовета. Работы охватят участок от улицы Фрунзе до Авиационной улицы, сообщили в городском комитете по энергетике. 

На объекте до конца года установят 78 металлических опор, смонтируют 111 светодиодных светильников и проложат почти 3 километра кабельных линий под землей. Пока отрезок освещают только 38 фонарей: их количество увеличится более чем вдвое. Студентам станет удобнее возвращаться с учебы, жителям – гулять в вечернее время, а туристам – добираться до достопримечательностей. 

Модернизация ведется по программе "Комфорт и уют в городе". Также на территории района завершается реконструкция освещения в квартале между улицей Ленсовета, Алтайской улицей, улицей Типанова и Демонстрационным проездом. 

Ранее мы рассказывали о том, что квартал на Петергофском шоссе получил наружное освещение. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: московский район, освещение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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