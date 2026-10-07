Трамп сообщил, что планирует скоро поговорить с Путиным

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в скором времени поговорить по телефону с российским коллегой из Москвы Владимиром Путиным. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в ходе общения с местными журналистами. Корреспонденты задали политическому лидеру страны вопрос о том, беседовал ли он с Владимиром Путиным. Дополнительно президент США прокомментировал уточняющий вопрос СМИ о том, когда состоится такой диалог между странами.
У меня запланирован телефонный разговор. Очень скоро.
Дональд Трамп, глава США
Трамп предрек банкротство Великобритании без добычи нефти в Северном море.
Фото и видео: Белый дом
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