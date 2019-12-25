В Приморье 65-летний рыбак выжил после нападения медведицы

Мужчине удалось вернуть домой и получить медпомощь.

Житель Чугуевского округа Приморского края выжил после нападения медведицы во время рыбалки. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы регионального управления министерства по здравоохранению. Медицинские сотрудники уточнили, что у пациента зафиксированы рваные раны на лице, левой руке и бедре. Однако в таком состоянии пострадавший сумел добраться до населенного пункта. Сейчас он вспоминает о том, что дикий зверь как бешеная собака налетел на него. Животному удалось сбить с ног человека. На какое-то время мужчина лишился сознания, поэтому животное отступило.

27 сентября 65-летний житель Чугуевского округа отправился на рыбалку и взял с собой щенка. Именно собака заставила его обернуться на шум за спиной - и в этот момент на мужчину набросилась медведица. Схватка произошла прямо в воде. пресс-служба Минздрава в Приморском крае

По возвращению домой местный фельдшер обработала пострадавшему раны и вызвала бригаду скорой помощи. Далее рыбак был госпитализирован в Арсеньевскую городскую больницу. В приемном отделении специалисты провели новоприбывшему первичную хирургическую обработку ран . На следующий день его осмотрел офтальмолог. Также для уточнения тактики лечения врачи провели телемедицинскую консультацию с Краевой клинической больницей под номером два. С 8 числа пациент продолжает лечение в офтальмологическом отделении краевой больницы в городе Владивостоке. на текущий момент состояние здоровья Владимира удовлетворительное.

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Фото: Telegram / BAZA