Петербургским школьникам предложили 24 тыс. бесплатных образовательных программ

Первой заявки начала принимать 17 августа Академия талантов.

В Петербурге стартовала запись детей в бесплатные кружки и секции. Школьников ожидают 24 тыс. образовательных программ в 184 организациях, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Первой заявки начала принимать 17 августа Академия талантов. Ребятам доступны направления науки, искусства, спорта, а также подготовка к олимпиадам. Особой популярностью пользуются медиатехнологии, где изучают тележурналистику, анимацию, мультипликацию и графический дизайн. А еще в этом году открыл двери отремонтированный учебный центр на Московском проспекте, 52.

Наши программы естественно-научной направленности мы организуем совместно с университетами города – это ИТМО, Политех, НИИ Сеченова. В них ребенок может оказаться на стыке образования, современной науки и технологий – не только приобщиться к сложному содержанию, но и на практике поработать в лаборатории. Егор Киреев, директор Академии талантов

Подать заявку можно через порталы "Госуслуг" и "Петербургское образование".

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге и Ленобласти стартовала бесплатная программа "Паруса для всех. Вторая волна".

Фото: Piter.TV