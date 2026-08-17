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Петербургским школьникам предложили 24 тыс. бесплатных образовательных программ
Вчера, 17:26
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Петербургским школьникам предложили 24 тыс. бесплатных образовательных программ

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Первой заявки начала принимать 17 августа Академия талантов.

В Петербурге стартовала запись детей в бесплатные кружки и секции. Школьников ожидают 24 тыс. образовательных программ в 184 организациях, пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Первой заявки начала принимать 17 августа Академия талантов. Ребятам доступны направления науки, искусства, спорта, а также подготовка к олимпиадам. Особой популярностью пользуются медиатехнологии, где изучают тележурналистику, анимацию, мультипликацию и графический дизайн. А еще в этом году открыл двери отремонтированный учебный центр на Московском проспекте, 52. 

Наши программы естественно-научной направленности мы организуем совместно с университетами города – это ИТМО, Политех, НИИ Сеченова. В них ребенок может оказаться на стыке образования, современной науки и технологий – не только приобщиться к сложному содержанию, но и на практике поработать в лаборатории. 

Егор Киреев, директор Академии талантов 

Подать заявку можно через порталы "Госуслуг" и "Петербургское образование". 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге и Ленобласти стартовала бесплатная программа "Паруса для всех. Вторая волна". 

Фото: Piter.TV 

Теги: учебный год, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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