В двух районах Петербурга по инициативе школьников открылись творческие пространства

За время реализации проекта "Твой бюджет в школах" в нем приняли участие 395 учебных заведений.

В Петродворцовом и Калининском районах Петербурга открываются два пространства по проекту "Твой бюджет в школах". Об этом сообщили 23 сентября в Смольном.

В школе №413 творческое пространство ArtPlace придумала команда девятиклассниц. Девушки хотели создать многофункциональную площадку. Мастерская оснащена столами, интерактивными панелью и трибуной, печью для обжига и зоной отдыха.

А в школе №633 заработал центр медиапроизводства "АудиоВолна". Разработка старшеклассников выиграла прошлогодний конкурс. В студии ученики будут осваивать медиапрофессии.

За время реализации проекта "Твой бюджет в школах" в нем приняли участие 395 учебных заведений. На инициативы потратили 448,6 млн рублей. К настоящему моменту воплощены в жизнь 120 проектов.

Ранее мы рассказывали о том, что как изменилась система образования в Петербурге за последние пять лет.

Фото: пресс-служба Смольного