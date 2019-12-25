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В двух районах Петербурга по инициативе школьников открылись творческие пространства
Сегодня, 12:54
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В двух районах Петербурга по инициативе школьников открылись творческие пространства

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За время реализации проекта "Твой бюджет в школах" в нем приняли участие 395 учебных заведений.

В Петродворцовом и Калининском районах Петербурга открываются два пространства по проекту "Твой бюджет в школах". Об этом сообщили 23 сентября в Смольном. 

В школе №413 творческое пространство ArtPlace придумала команда девятиклассниц. Девушки хотели создать многофункциональную площадку. Мастерская оснащена столами, интерактивными панелью и трибуной, печью для обжига и зоной отдыха. 

А в школе №633 заработал центр медиапроизводства "АудиоВолна". Разработка старшеклассников выиграла прошлогодний конкурс. В студии ученики будут осваивать медиапрофессии. 

За время реализации проекта "Твой бюджет в школах" в нем приняли участие 395 учебных заведений. На инициативы потратили 448,6 млн рублей. К настоящему моменту воплощены в жизнь 120 проектов. 

Ранее мы рассказывали о том, что как изменилась система образования в Петербурге за последние пять лет. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: образование, школа
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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