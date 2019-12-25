Россияне рассказали, какая сумма денег нужна им для счастья

Среди главных факторов счастья россияне назвали здоровье, семью и высокий доход.

Почти трети граждан России для полного ощущения счастья нужно иметь в месяц от 150 до 300 тыс. рублей. К такому выводу пришли аналитики Роскачества и "Финансов Mail", сообщил ТАСС.

Как показало исследование, 22% опрошенных хотели бы иметь 300–500 тыс. рублей дохода каждый месяц, а каждый пятый (20%) — 50–150 тыс., 11% — от 500 тыс. до миллиона, 12% — более миллиона. Только 4% респондентов ощущают себя счастливыми при 50 тыс. рублей в месяц.

Среди важнейших факторов счастья респонденты назвали здоровье (24%), семью и близкие (23%), уверенность в завтрашнем дне (18%), высокий доход (13%), путешествия (12%) и самореализацию (10%).

Лишь 36% россиян рассказали, что текущий доход позволяет им чувствовать себя счастливыми отчасти, совсем не позволяет — 28%. Полностью счастливыми себя назвали 3% опрошенных, а ещё 9% заверили, что счастье не связано с размером дохода.

Ранее мы сообщали, что для полного удовлетворения доходом петербуржцам в среднем нужно 257 тыс. рублей в месяц.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)