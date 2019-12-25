Жители Петербурга назвали зарплату в 130 тыс. рублей справедливой

Свои компетенции в двух столицах выше остальных оценивают IT-специалисты.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос и выяснил, какой размер заработной платы жители Петербурга и Москвы считают справедливым.

В городе на Неве показатель достиг 130 тыс. рублей, в столице – 165 тыс. рублей. За два года амбиции петербуржцев увеличились на 18%. Что касается различий между мужчинами и женщинами, разница следующая: 150 тыс. рублей против 104 тыс. рублей. Для горожан в возрасте от 45 лет приемлемый доход составляет 151 тыс. рублей, от 35 до 45 лет – 140 тыс. рублей, для жителей младше 35 лет – 108 тыс. рублей.

Свои компетенции в двух столицах выше остальных оценивают IT-специалисты. Затем идут аналитики, врачи, системные администраторы, менеджеры по закупкам и по продажам. А самые скромные – продавцы, операторы колл-центров и кладовщики.

Ранее на Piter.TV: зарплата в Петербурге превысила среднероссийский уровень на 27 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV