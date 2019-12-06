Россиянам пообещали опережающий рост зарплат

Реальные заработные платы в июне 2026 года выросли на 3,4%.

Рост зарплат в России сохранится, как это было в последние годы. Об этом заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live".

Он напомнил, что глава государства Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости формирования в стране экономики высоких зарплат.

У нас опережающий рост зарплат в последние годы есть, и это то, что будет сохраняться. Максим Орешкин, замглавы администрации президента РФ

При этом Орешкин отметил, что не все россияне это чувствуют, поэтому "наша задача работать еще эффективнее, чтобы это почувствовал каждый".

Согласно последним данным Росстата, в июне 2026 года реальные зарплаты выросли на 3,4% в годовом выражении, а по итогам первого полугодия – на 6,5%. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в июне составила 114,7 тыс. рублей. Этот показатель на 9,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

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Фото: Piter.tv