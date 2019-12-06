В России хотят создать общую систему оплаты труда учителей

Реализация проекта может занять около года.

Совет Федерации по науке, образованию и культуре предложил привести зарплаты российских учителей к единому знаменателю. Для этого необходимо создать общую для всей страны систему оплаты труда. Об этом пишут "Известия".

Совфед намерен обратиться к правительству с просьбой проработать этот вопрос в рамках национального проекта "Образование". По предварительным данным, реализация проекта может занять около года.

Представители профсообщества идею поддержали. Они заявили, что зарплата учителей должна быть в 2 раза выше минимального размера оплаты труда или не меньше двух прожиточных минимумов в регионе.

Ранее мы писали, что Совфед одобрил закон о федеральном бюджете РФ на 2020 год.