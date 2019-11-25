Чиновники также рассмотрели плановый период на 2021-2022 года.

Совфед одобрил закон о федеральном бюджете РФ на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.. Об этом сообщил "ТАСС". Большая доля средств будет направлена на социальное обеспечение, оборону и нацбезопасность. Сохраняется приоритетное финансирование национальных проектов страны. Общий объем финансирования 12 нацпроектов составит 6,9 трлн рублей. В данный параметр также входит комплексный план по модернизации магистральной инфраструктуры и ее расширение.

Очень важно обеспечить своевременное финансирование всех национальных проектов. Уровень исполнения расходов федерального бюджета, выделенных на эти цели, на 1 октября 2019 года составил менее 50% прокомментировали сенаторы

Доходы в 2020 году запланированы на уровне 20,379 трлн рублей, в 2021 - 21,246 трлн, в 2022 - 22, 058 трлн. Расходы ожидаются в 2020 году на уровне 19,505 трлн рублей, в 2021 - 20, 634 трлн, в 2022 - 21,763 трлн.

Наиболее существенные изменения затрагивают межбюджетные трансферы. В 2020 году зарегистрировано 203 из 217 проектов.Важной поправкой стало продление до 2029 года реструктуризации задолженности регионов России по бюджетным кредитам.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин обсудил возвращение 150 семей старообрядцев в Россию.

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