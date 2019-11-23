Путин обсудил возвращение 150 семей старообрядцев в Россию

Уточняется, что за последние 2 года в Россию вернулись 130 семей.

В субботу, 23 ноября, стало известно о том, что Путин встретился с епископом Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием. Об этом сообщает ТАСС.

Президент России обсудил с представителем церкви возвращение семей старообрядцев "на родину". Как оказалось, 150 семей готовы в 2020 году вернуться в Россию из Латинской Америки.

"У них там сложности были, трудности? Как они справляются?", —поинтересовался Владимир Путин.

Епископ заявил, что ничем помогать не надо, семьи справляются с "Божьей помощью".

Уточняется, что за последние 2 года в Россию вернулись 130 семей.

Ранее мы сообщали о том, что Росавтодор одобрил строительство моста через реку Лена.

Видео: Youtube/ Совет Федерации, kremlin, SKV