  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:19
126
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Росавтодор одобрил строительство моста через реку Лена

0 0

Его протяженность составит 3,1 километра.

В субботу, 23 ноября, стало известно о том, что Росавтодор положительно оценил проект по строительству моста через реку Лена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта России Евгения Дитриха.

В ведомстве отметили, что именно этот проект внесут на рассмотрение правительства.

"Росавтодор его посмотрел, он ему понравился. Соответственно, будем выходить с этим проектом",

—сказано в сообщении.

Отмечается, что строительство моста планируют завершить к 2025 году. Протяженность переправы составит 3,1 километра. Мост через реку Лена обойдется в 82,9 миллиарда рублей

Напоним, что  Владимир Путин одобрил проект строительства моста через реку Лену в районе города Якутск. Ранее президент России заявлял, что объект смогут создать только при условии рентабельности. Сейчас город не имеет круглогодичного автомобильного сообщения с федеральными трассами.

Ранее мы сообщали о том, что Иран рассчитывает получить от России кредит на $2 млрд для строительства электростанций.

 

 

Теги: новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии