Также эти деньги планируют потратить на строительство железных дорог и закупку вагонов для метрополитена.

В субботу, 23 ноября, стало известно, что Иран рассчитывает получить от России кредит на $2 млрд для строительства электростанций. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак.

Соответствующую сумму также планируют потратить на строительство железных дорог и закупку вагонов для метрополитена.

"Минфин рассматривает этот вопрос", —заявил Новак.

Отмечается, что с учётом всех кредитов, Иран будет должен России около 5 млрд долларов.

Ранее мы сообщали о том, что Путин призвал закрепить динамичный рост российской экономики.