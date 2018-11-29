Путин призвал закрепить динамичный рост российской экономики

Об этом президент заявил на совещании по экономическим вопросам.

В ближайшие три года российские власти должны приложить усилия для закрепления положительных тенденций в экономике страны, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Его слова передают РИА Новости.

Главная задача властей – добиться устойчивого и динамичного роста экономики. За счет этого, говорит Путин, доходы граждан вырастут. Новые задачи возникли после принятия Госдумой федерального бюджета на три года вперед и бюджетов трех государственных внебюджетных фондов.

На совещании, отметил президент, планируется обсудить текущую ситуацию в экономике и задачи в бюджетной и кредитно-денежной областях.

Ранее правительство утвердило антитабачную концепцию до 2035 года.

Видео: Совет Федерации, kremlin / YouTube