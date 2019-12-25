Технология сможет стать востребованным инструментом для промышленных компаний Петербурга.

В Северной столице изобрели технологию, которая может серьезно изменить подход к обслуживанию промышленного оборудования. Учёные из НИУ ВШЭ разработали систему искусственного интеллекта для предиктивной диагностики промышленных электродвигателей.

Как сообщили в пресс-службе НИУ ВШЭ, главная особенность новинки в том, что для работы системе не нужно устанавливать дополнительные датчики на корпус двигателя. Вместо этого она анализирует свойства тока, который проходит через оборудование, и сравнивает полученные данные с "цифровым двойником" двигателя — виртуальной моделью, точно повторяющей его рабочие характеристики.

Выход из строя даже одного электродвигателя способен остановить целый технологический процесс, обернувшись серьёзными финансовыми потерями. При этом традиционная диагностика нередко требует остановки производства, да и не всегда помогает вовремя заметить первые признаки надвигающейся поломки.

По словам декана НИУ ВШЭ Антона Зарубина, в спектре тока можно обнаружить характерные маркеры неисправностей — например, боковые частоты, гармоники подшипников или признаки межвитковых замыканий. Все эти сигналы складываются в своеобразный "спектральный отпечаток" состояния двигателя. ИИ учится распознавать такие отпечатки, соотносить их с конкретными дефектами и заранее предупреждать инженера о возможном отказе оборудования.

Такой подход позволяет выявлять проблемы ещё до того, как они приведут к аварии. В перспективе это поможет предприятиям существенно сократить издержки на внеплановые остановки и дорогостоящий ремонт.

Первые версии системы уже готовы к пилотному внедрению. До конца 2026 года их испытают на трех предприятиях. Если тесты пройдут успешно, технология сможет стать востребованным инструментом для промышленных компаний Петербурга.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)