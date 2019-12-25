В ГД призвали маркировать дописанные нейросетями произведения классиков

Сангаджи Тарбаев оценил восстановление второго тома "Мертвых душ".

Тексты классиков, дописанные нейросетями, необходимо маркировать для того, чтобы читатель мог отличить авторское произведение от сгенерированного. Соответствующей информацией с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделился председатель профильного комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, представляющий политическую партию "Новые люди". Парламентарий из нижней палаты заметил, что

"Здесь, пожалуй, будет уместна обязательная маркировка: она позволит и технологии развиваться, и читателю видеть, где Гоголь, а где алгоритм. Приверженность классике и интерес к ИИ не противоречат друг другу, если мы четко разделяем авторское и сгенерированное. Сангаджи Тарбаев, депутат ГД РФ

Напомним, что отечественная нейросеть "Сбера" GigaChat вместе со специалистами по литературному наследию Николая Гоголя ранее восстановили второй том "Мертвых душ". Для написания сюжетной линии и образов героев ИИ прошел обучение у историков, литераторов и биографов. Этот эксперимент вызвал интерес у депутата Госдумы. Он заметил, что речь идет о технически показательном кейсе, так как современные технологии уже могут работать с большими корпусами текстов, но делать это аккуратно и осмысленно. Сангаджи Тарбаев добавил, что теперь важно не потерять культурное наполнение.

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