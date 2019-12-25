Депутат Виктор Водолацкий прокомментировал решение эстонских властей.

Политические элиты стран Прибалтики закрытием собственных границ с Россией пытаются унизить русских. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

От Прибалтийских стран сегодня исходит больше всего различных агрессивных предложений в отношении России. Они считают, что постоянно унижая русских, проживающих в Прибалтике, они добьются каких-то результатов. То, что происходит - это ущемление прав человека. Виктор Водолацкий, депутат ГД РФ

Политический деятель добавил, что такие прибалтийские попытки унизить русских, нужны официальным властям из Таллина, Риги и Вильнюса для того, чтобы завоевать авторитет коллективного Запада, зараженного на данный момент русофобией.

Президент Эстонии призвала сохранить возможность пересечения границы с Россией.

Фото: Piter.tv