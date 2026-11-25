Эксперты назвали возможные меры против Эстонии.

Отношения России и Эстонии вновь обострились после обвинений Таллина в причастности российской стороны к попытке поджога оборонного предприятия и решения закрыть пункты пропуска на границе с 1 декабря 2026 года. Об этом сообщает "Вечерний Санкт-Петербург".

В ответ МИД России вызвал временного поверенного в делах Эстонии Марека Юхтеги и выразил ему решительный протест. В ведомстве заявили, что обвинения не имеют доказательной основы, а действия Таллина могут навредить экономике республики и Евросоюза. Также российская сторона предупредила об опасности дальнейшего обострения ситуации.

Военный эксперт Иван Коновалов считает, что подобные действия Эстонии стали привычными и связаны с политикой отдельных сил внутри ЕС и НАТО. По его мнению, Таллин не заинтересован в прямом столкновении с Россией, а Москва пока ограничивается дипломатическими мерами.

Директор Центра развития профессиональных компетенций "Карьера" Президентской академии в Санкт-Петербурге Андрей Зарецкий полагает, что военного ответа ожидать не стоит. Возможные меры, по его оценке, будут носить экономический характер и могут затронуть экспорт и импорт между странами.

Эксперты также отметили влияние Евросоюза на внешнюю политику Эстонии. При этом Зарецкий подчеркнул, что Таллин самостоятельно принимает решения и несет за них ответственность. Конкретный характер возможных ответных шагов Москвы пока не определен.

Фото: "Вечерний Санкт-Петербург"/Александр Глуз