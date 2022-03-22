В ГД рассказали, почему в России пока не будет программы туристического кешбэка

Власти не исключают "точечное введение" туристического кэшбека в России для отдельных социально незащищенных групп населения.

Федеральный бюджет в России в настоящее время не предусматривает расходы на туристический кешбэк, а планов у правительства вновь запускать эту программу пока что нет. Это связано с тем, что спрос на поездки по стране и так превышает предложение. Соответствующей информацией с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделился председатель профильного комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, представляющий политическую партию "Новые люди". Парламентарий из нижней палаты заметил, что туристический кешбэк хорошо зарекомендовал себя после пандемии коронавирусной инфекции.

Сам механизм является хорошим мотиватором повышения спроса. Но у нас в стране спрос и так превышает предложение в несколько раз. Из-за того, что спрос высокий, а предложение ограниченное, у нас есть понимание, откуда появляется спекулятивная цена. Сангаджи Тарбаев, депутат ГД РФ

Законодатель рассказал, что владельцы отелей по стране понимают, что туристы "никуда не денутся", поэтому задирают цены на размещение. В результате есть люди, готовые платить повышенную цену за туристический продукт, а также те, кто не может себе этого позволить. Из-за этой ситуации в обществе появляется негативный фон насчет того, что по стране невозможно путешествовать. Политики видят ключевым вопросом в отрасли формирование предложения для клиентов. Сангаджи Тарбаев считает возможным рассмотреть "точечное введение" туристического кешбэка для отдельных социально незащищенных групп граждан.

