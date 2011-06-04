В ГД рассказали о планах отмены виз еще с несколькими странами

Сангаджи Тарбаев напомнил о том, что россияне могут без виз или в упрощенном режиме попасть в 120 стран мира.

Безвизовый или почти безвизовый режим для граждан России уже установлен с более 120 странами, а в будущем такой список могут дополнить Кувейт, Бахрейн и Малайзия. Соответствующей информацией с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделился председатель профильного комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, представляющий политическую партию "Новые люди". Парламентарий из нижней палаты заметил, что таким образом власти отделяют отечественный заграничный паспорт еще более сильным документом.

Паспорт у нас очень сильный, и он дальше будет только усиливаться... "Если говорить о других странах, у нас на подходе Кувейт, Бахрейн, Малайзия. Сангаджи Тарбаев, депутат ГД РФ

Законодвтель напомнил, что после майских праздников для России заработает безвизовый режим с Саудовской Аравией. Дополнительно политик упомянул прессе проработку еще с несколькими странами безвизового режима для групповых поездок.

В ГД призвали создать механизм возврата самостоятельных туристов при ЧС.

