В ГД призвали создать механизм возврата самостоятельных туристов при ЧС

Сангаджи Тарбаев сообщил об обсуждении вопроса на площадке профильного комитета ГД и федерального правительства.

Российские власти в настоящее время прорабатывают систему финансовых гарантий для возвращения туристов из-за рубежа в форс-мажорных ситуациях, как это происходило в случае с боевыми действиями на Ближнем Востоке. Соответствующей информацией с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделился председатель профильного комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, представляющий политическую партию "Новые люди".

... Создать нормальную механику по возврату наших туристов в случае, если они самостоятельные. <...> На мой взгляд, система финансовых гарантий должна быть реформирована таким образом, чтобы турист не думал о том, где и как он может оказаться в какой-либо ситуации. Сангаджи Тарбаев, депутат ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты уточнил, что ситуация с боевыми действиями на Ближнем Востоке стала тестом для системы, потому что государству пришлось создавать дополнительные пассажирские рейсы для вывоза большого количества российских туристов. В общей сложности власти вывезли из региона порядка 60 тысяч человек. В том числе речь шла о рейсах, выполненных за государственный счет. Сейчас обсуждение законопроекта проводится также в рамках обсуждения в правительстве. Сейчас поднимается вопрос финансовых гарантиях, в которых путешественники будут понимать, каким образом они будут действовать. По словам Сангаджи Тарбаева, это не должно сказаться на удорожании туристического продукта для населения.

Три человека погибли на туристическом маршруте в горах Бурятии.

Фото: Piter.tv