Туристы могли скончаться от переохлаждения.

Три человека погибли на туристическом маршруте в горах Бурятии. Соответствующими данными поделились журналисты Telegram-канала SHOT. В экстренных службах по российскому региону уточнили, что трагедия зафиксирована в отношении участников зарегистрированной туристической группы, когда путешественники спускались с горы Мунку-Сардык в Окинском районе. По предварительной причине, люди погибли от переохлаждения. Сейчас эксперты устанавливают личности жертв. НА месте работают спасатели из Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

Напомним, что Мунку-Сардык является самой высокой вершиной горы Саян, высота которой достигает 3491 метр. Точка считается крайне популярной у путешественников и альпинистов, так как на ней предусмотрены десятки разных маршрутов от первой до пятой категории сложности. Однако погодные условия в районе характеризуются непредсказуемостью и суровостью даже в весенний сезон.

