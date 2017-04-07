Вчера, 23:22
Березовую рощу в память о погибших участниках СВО высадили в Южно-Приморском парке

С 16 апреля в городе стартовал сезон посадки деревьев.

В Южно-Приморском парке Петербурга высадили березовую рощу в память о погибших участниках специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС. В акции участвовали вице-губернатор Евгений Разумишкин, представители бизнеса, администрации Красносельского района и парка.

Вице-губернатор отметил, что аллея посажена в честь ребят, которые погибли в зоне СВО. Это будет аллея памяти. По его словам, необходимо помнить и чтить героев. Он выразил уверенность, что прохожие будут видеть деревья и вспоминать погибших. Разумишкин также поблагодарил руководство района и парка за поддержку.

С 16 апреля в Петербурге начался сезон посадки деревьев. Комитет по благоустройству планирует высадку растений на десятках площадок в 2026 году. В акциях используют породы, подходящие для местного климата.

Теги: аллея, роща, сво
