Локальным провайдерам Петербурга грозит волна поглощений

Стоимость лицензий может достичь 50 млн рублей, а уставной капитал — 100 млн.

Локальные интернет-провайдеры в Санкт-Петербурге могут столкнуться с волной поглощений. Причиной станут новые инициативы Минцифры по ужесточению требований к операторам связи. Документы пока не приняты, но уже вызвали серьёзную дискуссию на телеком-рынке, сообщает "Деловой Петербург".

По словам руководителя совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ РФ Игоря Бедерова, министерство рассматривает пакет жёстких мер. Среди них — введение трёх типов лицензий стоимостью от 1 млн до 50 млн рублей, требования к минимальному уставному капиталу (от 5 млн до 100 млн рублей), а также запрет на выдачу лицензий индивидуальным предпринимателям.

Малые операторы, не способные соответствовать новым требованиям, могут уйти с рынка, продаться крупным игрокам или сосредоточиться на нишевых проекта. Игорь Бедеров, руководитель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ РФ

Генеральный директор агентства TelecomDaily Денис Кусков предупреждает, что процесс укрупнения может начаться уже в течение этого года .

Особенно болезненным для небольших провайдеров станет выполнение требований "пакета Яровой" и подключение к системе СОРМ. Установка необходимого оборудования для небольшой компании может обойтись в несколько миллионов рублей, а ежемесячное обслуживание — в десятки и сотни тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что основная конкуренция сегодня уже идёт между гигантами — "Ростелекомом", МТС, "МегаФоном", "Билайном", а также холдингами "ЭР-Телеком" ("Дом.ru") и "Обит". Именно эти компании делят львиную долю абонентов. Небольшие провайдеры сохраняют позиции за счёт локальной специфики и работы с конкретными объектами недвижимости, где крупным операторам это невыгодно.

Сокращение числа игроков может привести к постепенному росту цен на домашний интернет. Именно высокая конкуренция с множеством локальных провайдеров долгое время сдерживала стоимость услуг в Петербурге. С уходом мелких операторов тарифы могут начать расти, хотя эффект будет не моментальным.

У малых компаний остаётся ограниченное число стратегий: узкая ниша, партнёрство с крупным игроком или продажа бизнеса. Как замечает Кусков, крупные игроки не будут много платить за абонентов мелких провайдеров, поэтому легче компаниям объединиться между собой.

