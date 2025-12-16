Мошенники рассылают фейки об отключении горячей воды в Петербурге

В период летних отключений горячей воды в Петербурге активизировались мошенники. Они используют новые схемы обмана: рассылают фейковые сообщения якобы от коммунальных служб или приходят лично под видом сотрудников Жилкомсервиса. Об этом сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Евгения Разумишкина.

Злоумышленники предлагают горожанам уточнить сроки подачи воды по ссылке, ознакомиться с "новыми графиками отключений" или пройти "срочную проверку счетчиков". Кроме того, они навязывают платные услуги.

В пресс-службе вице-губернатора напомнили, что переходить по ссылкам из подозрительных сообщений категорически нельзя. Любую информацию необходимо проверять исключительно через официальные источники.

